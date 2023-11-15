Video Haber Bakan Tekin: "Öğretmen ataması mutlaka olacak" | Video
Bakan Tekin:

Bakan Tekin: "Öğretmen ataması mutlaka olacak" | Video

15.11.2023 | 12:21

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin, "Mutlaka olacak. Tarih olarak bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verilmesi ile ilgili, "Şu anda yaklaşık 2 milyon öğrenciye ücretsiz yemek veriyoruz. Deprem sebebiyle bütçedeki kısıt bizi de sınırlandırdı. Dolayısıyla biz bu yıl için 2 milyon öğrenciye ücretsiz 1 öğün yemek veriyoruz. 2 milyon öğrenci de az bir öğrenci değil" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Akademisi projesinin, süre darlığı nedeniyse Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde ele alınamadığını belirten Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın akademiyle yani üniversiteyle iş birliği halinde, hem adaylık sürecinde hem öğretmenlik sürecinde eğitimlerle kendilerini geliştirmelerini, gündeme adapte olmalarını, yeni gelişmeleri takip etmelerini arzu ediyoruz. O yüzden de akademi planlaması hazırlığı içindeyiz. Hazırlık tamamlandığında kuruluşu için yasal düzenlemeleri TBMM'nin onayına sunarız" diye konuştu.

'EKONOMİK SORUNLARINI ÇÖZMEYE ÇABA SARF EDİYORUZ'
Öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 1 maaş ikramiye talepleri sorulan Bakan Tekin, "Maliye Bakanlığı ile istişare halinde öğretmen arkadaşlarımızın ekonomik problemlerini çözmeye çaba sarf ediyoruz. Böyle bir şey olursa zaten Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımız duyurur. Öğretmen arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz" dedi.

'FORMÜL ARAYIŞI İÇERİSİNDEYİZ'
Bina yetersizliği yaşanan bölgelerde özel okulların boş kalan kapasitelerinin kullanılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak çalışma yürütüldüğünü kaydeden Tekin, "Şu anda ne kadar boş kontenjan var, boş kontenjanın olduğu yerlere bizim ne kadar ihtiyacımız var, bizim sunacağımız şartlarla özel okullarımızın talep edeceği şartlar uyuşacak mı; bunlar tamamen varsayım şu anda. Ama hem özel okulların boş kalan kontenjanlarına yazık, nihayetinde bir milli servet bu. Değerlendirmeye çalışıyoruz. Maliye Bakanlığımızla beraber çalışıyoruz. Çok sıkışık olduğumuz yerlerde, arsa üretmekte problem yaşadığımız yerlerde ya da benzer acil akut okul ihtiyacımızın olduğu yerlerde boş kontenjanlar eğer bizim ihtiyaçlarımızla uyumluysa 'değerlendirebiliriz' diye düşünüyoruz. Biz ihtiyaçlarımızı, boş kontenjan durumlarını Maliye Bakanlığı ile paylaşacağız. Sunacağı ekonomik çerçeve her neyse o kapsamda biz de ilgili kişilerle görüşüp bir formül bulacağız. Taahhüt ettiğimiz bir şey değil, problemi çözmek için formül arayışı içerisindeyiz" diye konuştu.

Tekin, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili soruya, sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategori olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerini aktardı. Tekin, ücretli öğretmenler için ek ders ücretlerinde yüzde 25 civarında bir artış sağlandığını söyledi. Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emine Erdoğan’dan dünyaya mesaj: Vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz? | Video 11:18
Emine Erdoğan'dan dünyaya mesaj: "Vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz?" | Video 15.11.2023 | 14:04
Başkan Erdoğan: Ey Netanyahu! Artık ecelin geliyor! | Video 01:09:58
Başkan Erdoğan: "Ey Netanyahu! Artık ecelin geliyor!" | Video 15.11.2023 | 13:49
Bakan Tunç: Bireysel başvuru hakkından geriye dönüş yok | Video 03:51
Bakan Tunç: "Bireysel başvuru hakkından geriye dönüş yok" | Video 15.11.2023 | 12:21
Bakan Güler: Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu geçti | Video 00:55
Bakan Güler: "Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu geçti" | Video 15.11.2023 | 12:21
Bakan Tekin: Öğretmen ataması mutlaka olacak | Video 04:54
Bakan Tekin: "Öğretmen ataması mutlaka olacak" | Video 15.11.2023 | 12:21
Bakan Özhaseki Azerbaycan’da | Video 04:23
Bakan Özhaseki Azerbaycan'da | Video 15.11.2023 | 12:20
Bakan Yerlikaya açıkladı 1222 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:40
Bakan Yerlikaya açıkladı "1222 düzensiz göçmen yakalandı" | Video 15.11.2023 | 08:41
İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e 5 günlük yürüyüş başlattı 04:40
İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e 5 günlük yürüyüş başlattı 14.11.2023 | 23:12
Fransız sunucu bir gazeteciyi, Filistinlileri anladığını söylediği gerekçesiyle azarladı 00:15
Fransız sunucu bir gazeteciyi, Filistinlileri anladığını söylediği gerekçesiyle azarladı 14.11.2023 | 23:19
Elazığ’da aç kalan tilki şehir merkezine indi, o anlar kamerada 00:12
Elazığ’da aç kalan tilki şehir merkezine indi, o anlar kamerada 14.11.2023 | 23:12
Alman polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı: 2 yaralı 00:19
Alman polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı: 2 yaralı 14.11.2023 | 23:12
Alişan’dan Buse Varol’a aşk dolu sözler: Allah çıkardı karşıma seni… 01:04
Alişan’dan Buse Varol’a aşk dolu sözler: Allah çıkardı karşıma seni… 14.11.2023 | 22:21
İsrail güçleri Batı Şeria’da Yaser Arafat’a ait anıtları yıktı 00:38
İsrail güçleri Batı Şeria’da Yaser Arafat'a ait anıtları yıktı 14.11.2023 | 19:00
Siverek’te yelekleri deneme süsüyle çaldı, on anlar güvenlik kamerasında! 00:57
Siverek’te yelekleri deneme süsüyle çaldı, on anlar güvenlik kamerasında! 14.11.2023 | 18:52
Otomobil ile çarpışan minibüs evin bahçesine girdi 01:18
Otomobil ile çarpışan minibüs evin bahçesine girdi 14.11.2023 | 18:05
Uyuşturucuyla yakalanıp serbest kalan cep telefoncu savcının itirazı üzerine tutuklandı 00:38
Uyuşturucuyla yakalanıp serbest kalan cep telefoncu savcının itirazı üzerine tutuklandı 14.11.2023 | 17:53
Başkan Erdoğan Hacer Muhterem Coşan’ın cenaze törenine katıldı | Video 10:01
Başkan Erdoğan Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze törenine katıldı | Video 14.11.2023 | 16:16
Özgür Özel’den küstah sözler: Yargıtay’ın kararı üzerinden yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı | Video 00:17
Özgür Özel’den küstah sözler: Yargıtay’ın kararı üzerinden yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı | Video 14.11.2023 | 15:28
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! 00:24
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! 14.11.2023 | 13:21
Bahçeli’den çarpıcı mesajlar! AYM yetkilerini aştı yargısal aktivizm yaptı: Gereken TBMM’de yapılmalı! | Video 46:27
Bahçeli'den çarpıcı mesajlar! "AYM yetkilerini aştı yargısal aktivizm yaptı: Gereken TBMM'de yapılmalı!" | Video 14.11.2023 | 11:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA