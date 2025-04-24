Video Haber Bakan Uraloğlu'ndan GSM operatörleriyle görüşme sonrası açıklama: "Mevcut aramaların yüzde 75'i karşılandı" | Video
Bakan Uraloğlu'ndan GSM operatörleriyle görüşme sonrası açıklama:

Bakan Uraloğlu'ndan GSM operatörleriyle görüşme sonrası açıklama: "Mevcut aramaların yüzde 75'i karşılandı" | Video

24.04.2025 | 16:50

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından GSM operatörleriyle toplantı gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Aramaların yüzde 75’ini karşıladık. İnternet tabanlı uygulamalarda ise sorun yaşanmadı” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Uraloğlu’ndan GSM operatörleriyle görüşme sonrası açıklama: Mevcut aramaların yüzde 75’i karşılandı | Video 06:40
Bakan Uraloğlu'ndan GSM operatörleriyle görüşme sonrası açıklama: "Mevcut aramaların yüzde 75'i karşılandı" | Video 24.04.2025 | 16:50
Mahmut Övür | Fay hatları ve Sırrı Süreyya 05:04
Mahmut Övür | Fay hatları ve Sırrı Süreyya 24.04.2025 | 16:17
Bercan Tutar | Batı’nın ‘Gorbaçov anı’ 04:32
Bercan Tutar | Batı’nın ‘Gorbaçov anı’ 24.04.2025 | 16:15
Yavuz Donat | Mansur Yavaş... ‘Hazırlanıyor’ 08:44
Yavuz Donat | Mansur Yavaş... ‘Hazırlanıyor’ 24.04.2025 | 16:13
Faruk Erdem | Üreticinin sigortası var 03:33
Faruk Erdem | Üreticinin sigortası var 24.04.2025 | 16:10
Mersin merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 182 şüpheli yakalandı | Video 00:36
Mersin merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 182 şüpheli yakalandı | Video 24.04.2025 | 15:36
Dışişleri Bakanı Fidan, Norveçli mevkidaşı ile bir araya geldi | Video 00:16
Dışişleri Bakanı Fidan, Norveçli mevkidaşı ile bir araya geldi | Video 24.04.2025 | 14:48
Bakan Yerlikaya duyurdu: 450 bin GSM hattı ile 1.2 milyar TL vurgun yapan 139 kişi yakalandı | Video 01:03
Bakan Yerlikaya duyurdu: 450 bin GSM hattı ile 1.2 milyar TL vurgun yapan 139 kişi yakalandı | Video 24.04.2025 | 11:30
İstanbul Silivri’deki 6.2’lik depremin sesi kaydedildi! İşte 13 saniye süren depremin ürkütücü sesi! | Video 00:08
İstanbul Silivri'deki 6.2'lik depremin sesi kaydedildi! İşte 13 saniye süren depremin ürkütücü sesi! | Video 24.04.2025 | 10:31
İstanbul’da 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki depreme işte böyle yakalandılar! | Video 09:29
İstanbul'da 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki depreme işte böyle yakalandılar! | Video 24.04.2025 | 10:52
6.2’lik deprem sonrası boğazda dalga oluştu! Marmara’da tsunami tehlikesi var mı? | Video 04:00
6.2'lik deprem sonrası boğazda dalga oluştu! Marmara'da tsunami tehlikesi var mı? | Video 24.04.2025 | 10:20
İstanbul’da yaşanan 6.2 ve 5.9’luk depremler, büyük depremin habercisi mi? Uzman isimden kritik açıklamalar | Video 08:36
İstanbul'da yaşanan 6.2 ve 5.9'luk depremler, büyük depremin habercisi mi? Uzman isimden kritik açıklamalar | Video 24.04.2025 | 09:21
İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı | Video 02:15
İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı | Video 24.04.2025 | 09:01
İstanbul’daki 6.2’lik depremin ardından vatandaşlar geceyi parklara kurdukları çadırlarda geçirdi | Video 03:07
İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından vatandaşlar geceyi parklara kurdukları çadırlarda geçirdi | Video 24.04.2025 | 09:00
Başkan Erdoğan’dan geceyi dışarda geçiren vatandaşlara ziyaret | Video 01:55
Başkan Erdoğan'dan geceyi dışarda geçiren vatandaşlara ziyaret | Video 24.04.2025 | 08:16
İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi 00:08
İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi 23.04.2025 | 21:23
Deprem düğününe engel oldu! Gelinlik deneyen genç kadın, depremle karşılaştı 01:30
Deprem düğününe engel oldu! Gelinlik deneyen genç kadın, depremle karşılaştı 23.04.2025 | 21:20
İstanbul depremi kameralara böyle yansıdı 00:46
İstanbul depremi kameralara böyle yansıdı 23.04.2025 | 20:32
İstanbul depreminde son durum! Bakanlar açıkladı 32:31
İstanbul depreminde son durum! Bakanlar açıkladı 23.04.2025 | 20:27
YÖK Başkanı Özvar’dan A Haber’e önemli açıklamalar! 04:20
YÖK Başkanı Özvar'dan A Haber'e önemli açıklamalar! 23.04.2025 | 20:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY