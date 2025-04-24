Bakan Uraloğlu'ndan GSM operatörleriyle görüşme sonrası açıklama: "Mevcut aramaların yüzde 75'i karşılandı" | Video
İstanbul’da meydana gelen depremin ardından GSM operatörleriyle toplantı gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Aramaların yüzde 75’ini karşıladık. İnternet tabanlı uygulamalarda ise sorun yaşanmadı” dedi.
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