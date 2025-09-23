Bakan Yerlikaya: "114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik" dedi.
"114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında; 1 deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda; 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık. Kırklareli Valimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Bakan Yerlikaya: "114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik" | Video 23.09.2025 | 08:49
05:05
03:01
Başkan Erdoğan’a Türkevi’nde coşkulu karşılama | Video 22.09.2025 | 09:05
00:12
Başkan Erdoğan ABD'de sevgi gösterileriyle karşılandı 22.09.2025 | 00:05
01:26
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 21.09.2025 | 22:28
01:34
13:50
ABD ziyareti öncesi Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 21.09.2025 | 10:18
00:28
02:26
Savunma sanayisi Türk gençlerinin omuzları üzerinde yükseliyor 19.09.2025 | 18:42
23:42
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu 19.09.2025 | 17:56
04:29
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST İstanbul'da SABAH TV'ye konuştu 19.09.2025 | 17:36
03:02
Kudüs'ün tapu kayıtları Türkiye'de 19.09.2025 | 11:58
04:14
TEKNOFEST İstanbul coşkusu devam ediyor 19.09.2025 | 11:54
02:42
Alanya ve Milas'ta orman yangını! Alevler evlere yaklaştı 19.09.2025 | 09:00
02:13
Başkan Erdoğan - Mahmud Abbas görüşmesi başladı | Video 18.09.2025 | 16:36
04:26
Bahçeli'den Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi | Video 18.09.2025 | 16:36
19:09
05:38
Bilal Erdoğan'dan TEKNOFEST'te A Haber'e özel açıklamalar | Video 18.09.2025 | 14:13
03:00
Atak helikopterinden TEKNOFEST'te gösteri uçuşu | Video 18.09.2025 | 11:49
30:03
Başkan Erdoğan: "Döktükleri kanda boğulacaklar" | Video 17.09.2025 | 15:52