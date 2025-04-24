Bakan Yerlikaya duyurdu: 450 bin GSM hattı ile 1.2 milyar TL vurgun yapan 139 kişi yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 13 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonlarda 450 bin GSM hattı üzerinden 45 binden fazla dolandırıcılık yaparak 1.2 milyar Türk lirası haksız gelir elde eden 139 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
"ŞÜPHELİLERE AİT İKİ ŞİRKETE VE BU ŞİRKETLERİN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU"
Zanlıların tüm mal varlıklarına el konulduğunu belirten Yerlikaya, "Operasyonda yakalanan şüphelilerin; sahte E-Devlet bağlantı linki üzerinden yardım başvurusu alıp vatandaşlarımızı arayarak, kart bilgilerini temin edip, mağdurların hesaplarından para transferi gerçekleştirdikleri, 'Ceza soruşturmanızın son günüdür' şeklinde mesaj atıp, korku ve panik oluşturan vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve sosyal medyada 'sahte kart aidatı iadesi ve araç çekilişi' bağlantılarıyla mobil bankacılık bilgilerini ele geçirmek gibi yöntemlerle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımları ele geçirildi. Şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu" açıklamalarında bulundu.
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