Video Haber Bakan Yerlikaya duyurdu! 502 terörist etkisiz hale getirildi | Video
Bakan Yerlikaya duyurdu! 502 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Bakan Yerlikaya duyurdu! 502 terörist etkisiz hale getirildi | Video

05.12.2023 | 10:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi. Bakan Yerlikaya toplantıda, 180 günde yapılan operasyonlarda 502 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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