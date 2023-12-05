Bakan Yerlikaya duyurdu! 502 terörist etkisiz hale getirildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi. Bakan Yerlikaya toplantıda, 180 günde yapılan operasyonlarda 502 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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