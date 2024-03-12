Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Sibergöz-24' operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ ve merkezli 11 ilde, ‘Sibergöz-24’ operasyonları çerçevesinde, ‘Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik 139 şüpheli yakalandı.
Açıklamada, "Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; 'Egebet' isimli güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturarak erişilebilen yasa dışı bahis sitesinin panel sağlayıcısı ile paneli satın alarak yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağlayan 16 farklı grup ve organizasyon içerisinde oldukları tespit edilen 51 şüpheli yakalandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Elazığ merkezli Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; üçüncü şahıslara ait elektronik para ve banka hesaplarının temin ettikleri, bu hesapların kontrollerinin sağlanarak birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık yaptıkları, Suçtan elde edilen gelirin kripto varlıklar kullanılarak akladıkları ve Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 50 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok miktarda Türk Lirası ve döviz ile çok sayıda dijital materyale el konuldu" ifadeleri yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
23:50
01:08
Murat Kurum gençlerle sahur yaptı | Video 12.03.2024 | 14:55
04:57
MİDLAS, TCG İstanbul’dan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi | Video 12.03.2024 | 14:30
02:13
MİDLAS, ilk füze atışını TCG İstanbul'dan yaptı | Video 12.03.2024 | 14:45
01:05
01:14
Benekli balon balığında destekleme fiyatı yüzde 100 arttırıldı | Video 12.03.2024 | 09:39
01:52
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de "İsrail" protestosu | Video 12.03.2024 | 09:15
02:03
05:14
Torbacılar çatıdan kaçtı... Gardıropta yakalandı... | Video 12.03.2024 | 08:45
00:10
FETÖ'nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyon | Video 12.03.2024 | 08:37
00:21
Alanya’da silahlı çatışma! 12.03.2024 | 01:24
06:13
Türkiye’nin en eski Ramazan Bandosu Amasya’da: Tam 160 yıllık 11.03.2024 | 23:59
04:27
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü 11.03.2024 | 23:59
02:08
02:55
Almanya’da Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı 11.03.2024 | 22:47
03:13
Abdülhamit Han Cami Ramazan Ayı’nda bir başka güzel 11.03.2024 | 22:09
00:28
07:31