Bakan Yerlikaya: “Mahzen-24 operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı” | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında firar olan Barış Boyun’un yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen “Mahzen-24” operasyonlarında 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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