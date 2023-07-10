Bakan Yerlikaya uyardı: Alarm devam ediyor | Video

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güvenlik ve Acil Durum Merkezinde, selden etkilenen bölgedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, turuncu kodlu alarmın devam ettiğini belirterek sel tehlikesinin geçmediğini ifade etti.