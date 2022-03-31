Barış görüşmeleri İstanbul'da devam eder mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar | Video
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını cevapladı. Bakan Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere dış politika konularında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.