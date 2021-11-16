Başkan Erdoğan: 2023 seçimlerin kilidi gençlerimiz olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde açıklamalarda bulundu. 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencin ilk kez oy kullanacağını belirten Başkan Erdoğan, "2023 şeçimlerinin kilidi şu parti bu parti değil gençlerimizdir." ifadelerini kullandı.