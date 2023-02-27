Başkan Erdoğan Adıyaman'da konuştu "Kimse mağdur edilmeyecek" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'daki incelemelerin ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçerek açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremin ilk günlerinde Adıyaman'da bazı gecikmeler olduğunu belirtti, "Sizlerden helallik istiyorum." dedi. Erdoğan, Adıyaman'da kimsenin mağdur edilmeyeceğini ifade ederek, 50 bin konut yapılacağını duyurdu