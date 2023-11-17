Başkan Erdoğan, Almanya’ya gitti | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'e hareket etti.
Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Berlin'e gitti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:37
Başkan Erdoğan, Almanya’ya gitti | Video 17.11.2023 | 14:20
04:36
02:15
01:14
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a operasyon anı kamerada... 10 gözaltı! 17.11.2023 | 11:46
00:59
07:06
Bakan Yumaklı: "2030'da su kıtlığı çekebiliriz" | Video 17.11.2023 | 10:24
00:18
Pençe-Kilit’te 13 terörist daha etkisiz hale getirildi | Video 17.11.2023 | 09:59
00:30
Bartın ve Zonguldak'ta mevsimin ilk karı yağdı 17.11.2023 | 00:28
04:48
00:07
Londra'da yüzlerce öğrenci Gazze'ye destek için yürüdü 16.11.2023 | 22:32
01:15
ABD’de yüzlerce Starbucks çalışanından grev 16.11.2023 | 22:15
00:21
01:22
01:02
Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı 16.11.2023 | 19:53
01:19
00:52
02:04
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret | Video 16.11.2023 | 16:51
09:35
Bakan Koca, Türkiye’ye getirilen Gazzelilere özel ilgi gösterdi | Video 16.11.2023 | 14:32
00:58
Bakan Ersoy’dan Tamer Karadağlı yorumu: "Çok başarılı oyuncu" | Video 16.11.2023 | 11:21