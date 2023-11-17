Video Haber Başkan Erdoğan, Almanya’ya gitti | Video
Başkan Erdoğan, Almanya’ya gitti | Video

Başkan Erdoğan, Almanya’ya gitti | Video

17.11.2023 | 14:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'e hareket etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında özel uçak "TUR" ile 13.20'de Almanya'nın başkenti Berlin'e hareket etti.
Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Berlin'e gitti.
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