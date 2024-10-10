Video Haber Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta! Resmi törenle karşılama | Video
Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta! Resmi törenle karşılama | Video

Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta! Resmi törenle karşılama | Video

10.10.2024 | 12:56

Diplomatik çalışmalar için Balkan turunu çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk durağı olan Arnavutluk’ta resmi törenle karşılandı.

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