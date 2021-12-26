Başkan Erdoğan: "Asiye kızımızın tedavisi şu anda Antalya'da devam ediyor" | Video
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "bedava elektrik" tepkisi | Video 25.12.2021 | 16:39