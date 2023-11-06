Başkan Erdoğan Ayder Yaylası’nda | Video 06.11.2023 | 12:36 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının son gününde kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere helikopterle Ayder Yaylası’na geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dün Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine ve ismini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde mütevelli heyeti toplantısına katılan Başkan Erdoğan, bugün helikopterle Güneysu ilçesinden Ayder Yaylası'na geldi. Yaylayı önce havadan gören ve incelemelerine havadan başlayan Başkan Erdoğan, helikopterinden inerek yaylada kendisine verilecek brifing için Kaçkar Resort Otel'e geçti.