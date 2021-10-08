Başkan Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın ardından cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi.

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası kapanışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ardından Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami girişinde vatandaşlarla selamlaştı.