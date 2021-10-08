Video Haber Başkan Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi | Video
Başkan Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi | Video

Başkan Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi | Video

08.10.2021 | 13:27

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın ardından cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi.

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12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası kapanışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ardından Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami girişinde vatandaşlarla selamlaştı.

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