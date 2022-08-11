Başkan Erdoğan duyurdu: "Dev proje yakında hizmete giriyor" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan DSİ Tarafından Yapımı Tamamlanan 34 Hidroelektrik Santralinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan: "Ülkemizin en büyük kalkınma projesi GAP'ı hızlandırdık. GAP'ın en büyük adımlarından biri olan 8 barajdan oluşan Silvan Projesini de süratle tamamlayacağız. Projenin ana yapısı olan ve ülkemizin Atatürk Barajı'ndan sonraki 2. büyük eseri olacak Silvan Projesi yakında faaliyette olacak." ifadelerini kullandı