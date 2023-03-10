Başkan Erdoğan duyurdu: "Seçim kampanyamız müziksiz olacak" | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleşmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Attığı imza sonrası Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremler ve seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz, müziksiz bir kampanya olacak, ikili görüşmeler suretiyle bu kampanyamızı sürdüreceğiz" dedi