Başkan Erdoğan: "Emperyalist oyunu bozma aşamasındayız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, "Neredeyse yarım asırdır bu millete nice acılar yaşatan, evlatlarından ayıran, bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını da Allah’ın izniyle bozma aşamasındayız." diyen Başkan Erdoğan, "Küçük çıkarlar uğruna bu tür ihanet projelerine payandalık edenlerin sonu hüsran olacaktır." ifadelerini kullandı.