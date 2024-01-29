Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlik Aşkıyla Eskişehir" programına katıldı. Başkan Erdoğan, gençlere yönelik verdikleri sözleri tuttuklarını kaydederek, "Siz, şu anda karanlığı aydınlatan gençlersiniz. 31 Mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız." dedi.