Video Haber Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

29.01.2024 | 21:44

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlik Aşkıyla Eskişehir" programına katıldı. Başkan Erdoğan, gençlere yönelik verdikleri sözleri tuttuklarını kaydederek, "Siz, şu anda karanlığı aydınlatan gençlersiniz. 31 Mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız." dedi.

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