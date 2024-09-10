Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, "Milletin iradesine hakaret eden bir şahsı İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "O fotoğraf Türk demokrasisine hiç yakışmadı. Siyaset kurumuna gölge düşürdü. Bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Özgür Özel'in millete özür borcu olduğu kanaatindeyiz." dedi.