Başkan Erdoğan: "Halktan kopuk idareciye tahammülümüz yok" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Vatandaşın talep ve şikâyetlerine 24 saat kapınızı açık tutacaksınız." diyen Başkan Erdoğan, "Halktan kopuk sokaktan kopuk, esnaftan kopuk, idareci profiline tahammülümüz yoktur. Yeri gelecek odunu kömürü kamyona doldurup kimin yoksa onlara bunu siz götüreceksiniz. Arayıp bulup götüreceksiniz. Sorumluluğundaki personeli ezen idarecilere de tolerans göstermeyiz." ifadelerini kullandı.