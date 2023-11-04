Video Haber Başkan Erdoğan: "Hedefimiz Avrupa'nın batarya üretim üssü olmak" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Hedefimiz Avrupa'nın batarya üretim üssü olmak" | Video

04.11.2023 | 17:22

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde "Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında beş yılda, 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız, doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. Hedefimiz 2030 yılında Avrupa'nın batarya üretim üssü konumuna gelmek." dedi.

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