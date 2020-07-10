Başkan Erdoğan: "Herkes, aldığımız karara saygı duymalı" | Video
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Başkan Erdoğan: "Herkes, aldığımız karara saygı duymalı" | Video 10.07.2020 | 21:14
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Ayasofya'dan ezan sesleri yükseldi. İşte tarihi anlar! | Video 10.07.2020 | 20:54
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Ayasofya'nın ibadete açılması kararı TBMM'de ayakta alkışlandı | Video 10.07.2020 | 18:44
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Ayasofya Camii önünde büyük coşku | Video 10.07.2020 | 18:43
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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ayasofya açıklaması | Video 10.07.2020 | 17:34
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CHP’nin kedi katliamı iddiasına sosyal medyadan büyük tepki | Video 10.07.2020 | 17:25
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya paylaşımı | Video 10.07.2020 | 17:07
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Son dakika: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz ne zaman kılınacak? | Video 10.07.2020 | 16:16
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Ayasofya 86 yıl aranın ardından, TBMM'de alınan karar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açıldı. Kararın ardından Ayasofya'da yıllar sonra ilk kez ezan okundu. Başkan Erdoğan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından ulusa seslendi.