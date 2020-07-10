Video Haber Başkan Erdoğan: "Herkes, aldığımız karara saygı duymalı" | Video

Başkan Erdoğan: "Herkes, aldığımız karara saygı duymalı" | Video

Başkan Erdoğan:
10.07.2020 | 21:14

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Ayasofya 86 yıl aranın ardından, TBMM'de alınan karar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açıldı. Kararın ardından Ayasofya'da yıllar sonra ilk kez ezan okundu. Başkan Erdoğan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından ulusa seslendi.

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