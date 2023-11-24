Başkan Erdoğan ihracatta yeni hedefi açıkladı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında , "Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254,8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son 2 ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağladık. İhracatı en hızlı artıran 3. ülkeyiz" ifadelerini kullandı.