Video Haber Başkan Erdoğan ihracatta yeni hedefi açıkladı | Video
Başkan Erdoğan ihracatta yeni hedefi açıkladı | Video

Başkan Erdoğan ihracatta yeni hedefi açıkladı | Video

24.11.2023 | 16:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında , "Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254,8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son 2 ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağladık. İhracatı en hızlı artıran 3. ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

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