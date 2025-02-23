Başkan Erdoğan: "İsimler fanidir, baki olan tek şey davadır" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, "İktidardaki 22 yılımızı şanla şerefle literatüre geçen başarıya imzamızı attık." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Yola çıkarken bize kimse gül bahçesi vaad etmemişti. Biz gül bahçesini kendi ellerimizle kurduk. Nice tuzağı bozarak, engelleri aşarak, gönüllere serptiğimiz gülleri suladık. Biz sadece seçimleri kazanarak değil, gönülleri kazanarak 22 yıldır Türkiye'nin kaptan köşkündeyiz. Bu öyle bir sevdadır ki, burada isimler fanidir, baki olan tek şey davadır." dedi.
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