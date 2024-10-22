Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: İsrail ateş çemberini genişletti!
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği saldırılar ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
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