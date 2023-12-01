Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü | Video 01.12.2023 | 14:53 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşme gerçekleştirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere geldiği Expo City Dubai'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.Erdoğan, COP28 kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek ve ikili görüşmelerini sürdürecek.