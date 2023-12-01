Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan, COP28 kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek ve ikili görüşmelerini sürdürecek.
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