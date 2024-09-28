Başkan Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak 28.09.2024 | 11:08 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Orta Asya ve Hazar bölgesinden batı ile doğuyu, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yolları Karadeniz bölgesi üzerinden geçiyor. Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor." dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Orta Asya ve Hazar bölgesinden batı ile doğuyu, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yolları Karadeniz bölgesi üzerinden geçiyor. Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor." dedi.