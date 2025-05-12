Başkan Erdoğan: "Kimse yargıya parmak sallayamaz" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda Danıştayın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Yargı mensuplarımızın ailelerinin hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Bunların haklı gerekçesi yoktur. İster siyasetçi ister gazeteci olsun herkes anayasanın işlemesine yardımcı olmalıdır. Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
42:26
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan A Haber'e önemli açıklamalar! 12.05.2025 | 21:04
30:06
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 12.05.2025 | 20:43
02:57
7. Etnospor Kültür Festivali öncesi Bilal Erdoğan'dan açıklamalar | Video 12.05.2025 | 16:19
01:42
03:14
Haşmet Babaoğlu | Dünya dönüyor 12.05.2025 | 16:09
05:07
Melih Altınok | Çok da şey yapmamak lazım 12.05.2025 | 16:07
09:26
Yavuz Donat | Gündem... Jet hızıyla 12.05.2025 | 16:05
04:37
Nebi Miş | Terörün sonlandırılmasında Türkiye modeli 12.05.2025 | 16:01
04:42
Kerem Alkin | ‘Tahvil’ kozu ‘nükleer seçenek’ mi? 12.05.2025 | 15:56
16:56
Başkan Erdoğan: "Kimse yargıya parmak sallayamaz" | Video 12.05.2025 | 15:38
11:05
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın kendini feshini değerlendirdi | Video 12.05.2025 | 15:04
12:19
03:22
07:22
03:40
06:01
03:42
SON DAKİKA! Terör örgütü PKK kendisini feshetti | Video 12.05.2025 | 09:15
00:48
17 ilde dolandırıcılık operasyonları; 73 şüpheli tutuklandı | Video 12.05.2025 | 08:49
00:19
03:38
Putin- Zelenski zirvesi perşembe günü Türkiye'de gerçekleşecek! 11.05.2025 | 20:34