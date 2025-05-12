Başkan Erdoğan: "Kimse yargıya parmak sallayamaz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda Danıştayın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Yargı mensuplarımızın ailelerinin hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Bunların haklı gerekçesi yoktur. İster siyasetçi ister gazeteci olsun herkes anayasanın işlemesine yardımcı olmalıdır. Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz." ifadelerini kullandı.