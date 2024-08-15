Video Haber Başkan Erdoğan: Mafyaymış, çeteymiş hiçbirine aman vermeyeceğiz
Başkan Erdoğan: Mafyaymış, çeteymiş hiçbirine aman vermeyeceğiz

Başkan Erdoğan: Mafyaymış, çeteymiş hiçbirine aman vermeyeceğiz

15.08.2024 | 20:33

Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azimle mücadele edeceğiz. Hukuka, kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok ama hukukun dışına çıkanın, kendini devletten, kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız." ifadelerini kullandı.

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