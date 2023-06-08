Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri açılış töreninde açıklamalarda bulundu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Özellikle afetlerde toplanma alanlarına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "6 Şubat depremlerinde toplanma alanının önemini daha iyi kavradık. Çevre ve Şehircilikte attığımız her adımın çok ciddi faydasını gördük. 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırmak hedefimizin ehemmiyeti de anlaşılmış oldu. Sözümüzü tutmak için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Hedefimizi 100 milyon metrekareye çıkardık. Millet bahçesi sayımızı da 500 olarak güncelledik." ifadelerini kullandı.