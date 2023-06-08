Video Haber Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri açılış töreninde açıklamalarda bulundu | Video
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri açılış töreninde açıklamalarda bulundu | Video

Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri açılış töreninde açıklamalarda bulundu | Video

08.06.2023 | 14:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Özellikle afetlerde toplanma alanlarına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "6 Şubat depremlerinde toplanma alanının önemini daha iyi kavradık. Çevre ve Şehircilikte attığımız her adımın çok ciddi faydasını gördük. 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırmak hedefimizin ehemmiyeti de anlaşılmış oldu. Sözümüzü tutmak için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Hedefimizi 100 milyon metrekareye çıkardık. Millet bahçesi sayımızı da 500 olarak güncelledik." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri açılış töreninde açıklamalarda bulundu | Video 19:10
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri açılış töreninde açıklamalarda bulundu | Video 08.06.2023 | 14:36
Başkan Erdoğan’ın kitabı Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı’na verildi | Video 02:02
Başkan Erdoğan'ın kitabı Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı’na verildi | Video 08.06.2023 | 12:53
MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon! Gri listedeki Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz | Video 00:39
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Gri listedeki Fehmi Öğmen ve 2 terörist etkisiz | Video 08.06.2023 | 09:56
Yeni dönemin ilk MGK’sı bugün toplanıyor! Terör, Tahıl Koridoru, Nato Üyeliği, Ege ve Doğu Akdeniz gündemde | Video 02:48
Yeni dönemin ilk MGK’sı bugün toplanıyor! Terör, Tahıl Koridoru, Nato Üyeliği, Ege ve Doğu Akdeniz gündemde | Video 08.06.2023 | 09:12
TEM’de alev topuna dönen tır trafiği durdurdu | Video 02:21
TEM’de alev topuna dönen tır trafiği durdurdu | Video 08.06.2023 | 01:39
Hava basarken patlayan kamyon tekeri ortalığı birbirine kattı...O anlar kamerada | Video 00:46
Hava basarken patlayan kamyon tekeri ortalığı birbirine kattı...O anlar kamerada | Video 07.06.2023 | 20:28
Hawaii’deki Kilauea Yanardağı’nda patlama | Video 01:19
Hawaii’deki Kilauea Yanardağı'nda patlama | Video 07.06.2023 | 20:19
SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı’nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş | Video 13:34
SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş | Video 07.06.2023 | 19:14
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk paylaşım! ’Acil önceliğimiz’ diyerek duyurdu | Video 01:05
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk paylaşım! 'Acil önceliğimiz' diyerek duyurdu | Video 07.06.2023 | 19:08
CHP’de Kurultay tartışmaları | Video 04:08
CHP’de Kurultay tartışmaları | Video 07.06.2023 | 19:04
Çocukların tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi | Video 00:40
Çocukların tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi | Video 07.06.2023 | 18:10
Dilek Güngör | Ekonomi-enerji-dış politika 03:20
Dilek Güngör | Ekonomi-enerji-dış politika 07.06.2023 | 16:17
Salih Tuna | Kılıçdaroğlu’na yapılan vicdansızlık 03:29
Salih Tuna | Kılıçdaroğlu'na yapılan vicdansızlık 07.06.2023 | 16:14
Melih Altınok | Aynı delikten bir kez daha ısırılmaya var mısınız? 04:09
Melih Altınok | Aynı delikten bir kez daha ısırılmaya var mısınız? 07.06.2023 | 16:03
Yeni Bakanlar Kurulu TBMM’de yemin etti | Video 17:59
Yeni Bakanlar Kurulu TBMM'de yemin etti | Video 07.06.2023 | 15:23
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’dan önemli açıklamalar | Video 30:17
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'dan önemli açıklamalar | Video 07.06.2023 | 14:18
İtirafçı terörist anlattı... ABD helikopterle Kandil’e PKK’lı taşıdı! | Video 01:38
İtirafçı terörist anlattı... ABD helikopterle Kandil’e PKK’lı taşıdı! | Video 07.06.2023 | 13:19
CHP kurultay takvimi belli oldu | Video 03:04
CHP kurultay takvimi belli oldu | Video 07.06.2023 | 12:17
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken yatıyor! İşte tarihler: 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? | Video 00:55
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken yatıyor! İşte tarihler: 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? | Video 07.06.2023 | 09:38
Yeni Kabine’nin ilk toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 32:54
Yeni Kabine’nin ilk toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 06.06.2023 | 20:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA