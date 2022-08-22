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Başkan Erdoğan'dan öğrencilere kaynak kitap müjdesi | Video 22.08.2022 | 19:51
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Başkan Erdoğan’dan vatandaşa Türk Lirası çağrısı | Video 22.08.2022 | 19:25
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Başkan Erdoğan: Mısır alım fiyatı ton başına 5 bin 700 TL | Video 22.08.2022 | 19:27
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Bursa'da 70 yıllık tarihi çınar kamyonun çarpmasıyla devrildi | Video 22.08.2022 | 19:08
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İplik fabrikası yangın sonrası kullanılmaz hale geldi | Video 22.08.2022 | 18:13
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Küçükçekmece’deki silahlı kavga şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 22.08.2022 | 17:54
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Bakan Akar'dan “terörle mücadele” ve “tahıl koridoru" açıklaması | Video 22.08.2022 | 16:38
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CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan terör suçlusu HDP'lilere ziyaret 22.08.2022 | 16:34
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Mehmet Barlas | Dugina suikastının ardında kimler var? 22.08.2022 | 16:05
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Bakan Soylu Mardin'de kaza bölgesinde: 20 ölü | Video 21.08.2022 | 00:41
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi.