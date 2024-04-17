Başkan Erdoğan, Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga’yı kabul etti | Video

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ruanda ve Nikaragua büyükelçileri, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilerin, ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Başkan Erdoğan, daha sonra Ruanda Büyükelçisi Kayonga ve Nikaragua Büyükelçisi Silva'yı ayrı ayrı kabul etti.