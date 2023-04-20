Video Haber Başkan Erdoğan, Topkapı sarayında restorasyonu tamamlanan alanların açılışını gerçekleştirdi | Video
Başkan Erdoğan, Topkapı sarayında restorasyonu tamamlanan alanların açılışını gerçekleştirdi | Video

Başkan Erdoğan, Topkapı sarayında restorasyonu tamamlanan alanların açılışını gerçekleştirdi | Video

20.04.2023 | 16:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı’nda bulunan ve restorasyonu tamamlanan birimlerinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, “ Arife gününde olduğumuz Ramazan ayının yarın da bayramla müşerref olacağımız Ramazan ayının tüm milletimize hayırlı olmasını dilerken, kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde, bu güzellikler içerisinde kesiyoruz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Köşkü, Hazine Köşkü ve Mecidiye Köşkünün açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Açılış kurdelesini kesiminin ardından konuşan BaşkanErdoğan, "Bugün Topkapı Sarayı'ndaki restoran çalışmalarımızın büyük bir kısmını bitirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle artık Arife gününde olduğumuz Ramazan ayının, yarın da bayramla müşerref olacağımız Ramazan ayının tüm milletimize hayırlı olmasını dilerken, kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde, bu güzellikler içerisinde kesiyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle birlikte restorasyonu tamamlanan birimleri inceledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA! AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler | Video 00:44
SON DAKİKA! AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler | Video 20.04.2023 | 17:03
Başkan Erdoğan’dan Büyük Ekonomiler Forumu’nda önemli açıklamalar | Video 04:20
Başkan Erdoğan'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalar | Video 20.04.2023 | 16:53
Bakan Akar: “Vatandaşlarımızın terörle arasında mesafe olmayanlarla aralarına mesafe koyması lazım” | Video 04:19
Bakan Akar: “Vatandaşlarımızın terörle arasında mesafe olmayanlarla aralarına mesafe koyması lazım” | Video 20.04.2023 | 16:05
Başkan Erdoğan, Topkapı sarayında restorasyonu tamamlanan alanların açılışını gerçekleştirdi | Video 02:34
Başkan Erdoğan, Topkapı sarayında restorasyonu tamamlanan alanların açılışını gerçekleştirdi | Video 20.04.2023 | 16:04
Son Dakika: Başkan Erdoğan Sudan’da barış için devrede | Video 02:31
Son Dakika: Başkan Erdoğan Sudan'da barış için devrede | Video 20.04.2023 | 16:07
İşte Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin hikayesi: Her şey Berat Albayrak’ın o tarihi konuşmasıyla başladı! | Video 43:38
İşte Türkiye'nin bağımsızlık ateşinin hikayesi: Her şey Berat Albayrak'ın o tarihi konuşmasıyla başladı! | Video 20.04.2023 | 16:00
Bakan Varank yerli otomobil TOGG ile Taksim Meydanı’na geldi | Video 02:19
Bakan Varank yerli otomobil TOGG ile Taksim Meydanı'na geldi | Video 20.04.2023 | 15:46
Başkan Erdoğan Topkapı Sarayı’nda açılışa katıldı | Video 02:41
Başkan Erdoğan Topkapı Sarayı'nda açılışa katıldı | Video 20.04.2023 | 15:01
Enerji Bakanı Dönmez, canlı yayında açıkladı Mayısta yerli gazımız sistemde olacak | Video 17:44
Enerji Bakanı Dönmez, canlı yayında açıkladı "Mayısta yerli gazımız sistemde olacak" | Video 20.04.2023 | 14:38
Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti | Video 00:24
Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti | Video 20.04.2023 | 13:31
Bakan Kurum: Tuzla metrosunu da yan yolları da biz yapacağız | Video 06:40
Bakan Kurum: "Tuzla metrosunu da yan yolları da biz yapacağız" | Video 20.04.2023 | 12:47
Haydarpaşa Garı’nda muhteşem Video mapping gösterisi, bu akşam gerçekleştirilecek | Video 00:25
Haydarpaşa Garı'nda muhteşem "Video mapping" gösterisi, bu akşam gerçekleştirilecek | Video 20.04.2023 | 13:04
Kripto para borsası Thodex’in kurucu Özer Türkiye’ye getirildi | Video 02:59
Kripto para borsası Thodex'in kurucu Özer Türkiye'ye getirildi | Video 20.04.2023 | 12:53
Bakan Soylu: “Afet bölgesine toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız” | Video 00:25
Bakan Soylu: “Afet bölgesine toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız” | Video 20.04.2023 | 12:10
Bakan Akar: Bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız | Video 04:51
Bakan Akar: "Bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız" | Video 20.04.2023 | 12:33
Başkan Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı | Video 04:44
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı | Video 20.04.2023 | 12:10
CHP’li Engin Altay terör olaylarının azmettiricisi Demirtaş’ı masumlaştırdı: Kimin burnunu kanatmış da hapiste duruyor? | Video 00:11
CHP'li Engin Altay terör olaylarının azmettiricisi Demirtaş’ı masumlaştırdı: "Kimin burnunu kanatmış da hapiste duruyor?" | Video 20.04.2023 | 11:30
SON DAKİKA! THODEX’in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye’ye getirildi | Video 03:24
SON DAKİKA! THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi | Video 20.04.2023 | 10:30
Son Dakika: Fahiş kiraya yasal düzenleme geliyor! Yasalar kiracıyı nasıl koruyacak? | Video 03:32
Son Dakika: Fahiş kiraya yasal düzenleme geliyor! Yasalar kiracıyı nasıl koruyacak? | Video 20.04.2023 | 10:06
SpaceX, uzaya 21 adet 2’nci nesil Starlink uydusu fırlattı | Video 03:08
SpaceX, uzaya 21 adet 2’nci nesil Starlink uydusu fırlattı | Video 19.04.2023 | 23:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA