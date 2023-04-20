Başkan Erdoğan, Topkapı sarayında restorasyonu tamamlanan alanların açılışını gerçekleştirdi | Video 20.04.2023 | 16:04 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı’nda bulunan ve restorasyonu tamamlanan birimlerinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, “ Arife gününde olduğumuz Ramazan ayının yarın da bayramla müşerref olacağımız Ramazan ayının tüm milletimize hayırlı olmasını dilerken, kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde, bu güzellikler içerisinde kesiyoruz" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Köşkü, Hazine Köşkü ve Mecidiye Köşkünün açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Açılış kurdelesini kesiminin ardından konuşan BaşkanErdoğan, "Bugün Topkapı Sarayı'ndaki restoran çalışmalarımızın büyük bir kısmını bitirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle artık Arife gününde olduğumuz Ramazan ayının, yarın da bayramla müşerref olacağımız Ramazan ayının tüm milletimize hayırlı olmasını dilerken, kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde, bu güzellikler içerisinde kesiyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle birlikte restorasyonu tamamlanan birimleri inceledi.