Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret soruşturmasında gözaltı sayısı 55'e yükseldi | Video
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki gösterilerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 55'e yükseldi.
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