Video Haber Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret soruşturmasında gözaltı sayısı 55'e yükseldi | Video
Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret soruşturmasında gözaltı sayısı 55'e yükseldi | Video

Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret soruşturmasında gözaltı sayısı 55'e yükseldi | Video

25.03.2025 | 14:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki gösterilerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 55'e yükseldi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor. Söz konusu soruşturmaları, İstanbul Valiliği'nin "İstanbul'da kamu düzenini muhafaza etmek oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 24-27 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır" kararına uymayarak Saraçhane'de izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri sırada, Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli slogan atıldığı tespit edilmişti. Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli slogan atarak 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'Görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını işledikleri belirlenen 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 55'e yükseldi.
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