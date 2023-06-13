Video Haber Başkan Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı! Azerin’in söylediği türkü geceye damga vurdu | Video
Başkan Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı! Azerin’in söylediği türkü geceye damga vurdu | Video

Başkan Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı! Azerin’in söylediği türkü geceye damga vurdu | Video

13.06.2023 | 11:28

Azerbaycan'da İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya gelen Başkan Erdoğan, şarkıcı Azerin'in 'Çırpınırdın Karadeniz' performansını ayakta alkışladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan Azerbaycan’da resmi törenle karşılandı | Video 03:35
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı | Video 13.06.2023 | 11:32
Başkan Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı! Azerin’in söylediği türkü geceye damga vurdu | Video 01:07
Başkan Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı! Azerin’in söylediği türkü geceye damga vurdu | Video 13.06.2023 | 11:28
CHP’li Milletvekili Çakır şehidin defini sırasında ortalığı gerince tepki çekti | Video 01:33
CHP'li Milletvekili Çakır şehidin defini sırasında ortalığı gerince tepki çekti | Video 13.06.2023 | 10:39
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? | Video 05:06
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? | Video 13.06.2023 | 09:53
İsmail Saymaz’ın ’seçimi neden kaybettiniz’ sorusu Kılıçdaroğlu’nu kızdırdı... Suçu kırsal kesime attı! | Video 00:52
İsmail Saymaz'ın 'seçimi neden kaybettiniz' sorusu Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı... Suçu kırsal kesime attı! | Video 13.06.2023 | 09:22
17 yaşındaki genç sokak ortasında önce darp edildi ardından bıçaklandı | Video 01:22
17 yaşındaki genç sokak ortasında önce darp edildi ardından bıçaklandı | Video 13.06.2023 | 01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da | Video 00:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da | Video 12.06.2023 | 23:39
Muğla’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:16
Muğla’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 12.06.2023 | 20:45
İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon | Video 00:46
İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon | Video 12.06.2023 | 18:35
Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı! “Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!” | Video 25:30
Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı! “Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!” | Video 12.06.2023 | 17:55
Hilal Kaplan | Millet İttifakı neden kaybetti? 03:10
Hilal Kaplan | Millet İttifakı neden kaybetti? 12.06.2023 | 17:02
Haşmet Babaoğlu | Öğretmenlik ruhu ve gerçek 02:46
Haşmet Babaoğlu | Öğretmenlik ruhu ve gerçek 12.06.2023 | 16:39
Melih Altınok | Avrupalı yapınca taciz olmuyormuş 04:28
Melih Altınok | Avrupalı yapınca taciz olmuyormuş 12.06.2023 | 16:35
Son Dakika: Başkan Erdoğan’ın ilk yurt dışı gezisi! Uçağı KKTC’ye iniş yaptı | Video 12:46
Son Dakika: Başkan Erdoğan'ın ilk yurt dışı gezisi! Uçağı KKTC'ye iniş yaptı | Video 12.06.2023 | 14:13
Milyonlara yeni maaş! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? | Video 05:54
Milyonlara yeni maaş! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? | Video 12.06.2023 | 10:43
Hafize Gaye Erkanʼın o sözleri tekrar gündem oldu: Türkiye’yi ’United States of Turkey’ olarak görüyorlar | Video 00:08
Hafize Gaye Erkanʼın o sözleri tekrar gündem oldu: Türkiye'yi 'United States of Turkey' olarak görüyorlar | Video 12.06.2023 | 10:32
Başkan Erdoğan KKTC’ye gidiyor | Video 01:42
Başkan Erdoğan KKTC'ye gidiyor | Video 12.06.2023 | 09:46
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu’na göre suçlu 6 milyon köylü 04:12
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu'na göre suçlu 6 milyon köylü 11.06.2023 | 17:01
Melih Altınok | Hah şöyle Kemal Bey, dökülün 04:37
Melih Altınok | Hah şöyle Kemal Bey, dökülün 11.06.2023 | 16:59
Erhan Afyoncu | Tarihimizin en uzun süreli yüksek enflasyonu 07:40
Erhan Afyoncu | Tarihimizin en uzun süreli yüksek enflasyonu 11.06.2023 | 16:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA