Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TEKNOFEST alanına TOGG ile geldi | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev teknofest alanına TOGG ile geldi...
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