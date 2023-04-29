Video Haber Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TEKNOFEST alanına TOGG ile geldi | Video
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TEKNOFEST alanına TOGG ile geldi | Video

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TEKNOFEST alanına TOGG ile geldi | Video

29.04.2023 | 12:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev teknofest alanına TOGG ile geldi...

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