Başkan Erdoğan: "Yıldız Sarayı direnişin sembolüdür" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı’nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: Yıldız Sarayı'na asıl hüviyetini kazandıran Abdülhamit Han olmuştur. Yıldız Sarayı, direnişin de sembolü oldu. İstanbul'daki 3. merkez burasıdır." dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan Yıldız sarayına girişlerin önümüzdeki ayın sonuna kadar ücretsiz olduğunu duyurdu