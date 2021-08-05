Başkan Erdoğan'a 'Benim varım yoğum o traktör' demişti! Yanan traktörünün yerine yenisi 5 günde gönderildi... | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz'da Manavgat'ı ziyaret ettiği sırada traktörü yanan Mithat Akça'ya yeni traktör gönderme sözü vermişti. Erdoğan'ın talimatının ardından 5 günde Akça'ya sıfır traktörü gönderildi. Akça, büyük mutluluk yaşarken, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.