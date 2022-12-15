Video Haber Başkan Erdoğan'dan ABD’ye çok sert uyarı: "Artık sabır bitti" | Video
Başkan Erdoğan'dan ABD’ye çok sert uyarı:

Başkan Erdoğan'dan ABD’ye çok sert uyarı: "Artık sabır bitti" | Video

15.12.2022 | 13:16

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. PKK/YPG'ye silah ve mühimmat desteği veren ABD'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Biz tabii bugüne kadar hep sabrettik. Ama artık sabır bitti" ifadelerine yer verdi. Putin'e Suriye konusunda teklifte bulunduğunu belirten Erdoğan, "Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" dedi

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