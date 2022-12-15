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Başkan Erdoğan'dan ABD’ye çok sert uyarı: "Artık sabır bitti" | Video 15.12.2022 | 13:16
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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı | Video 15.12.2022 | 11:43
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Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması | Video 15.12.2022 | 11:29
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Beşiktaş eski belediye başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi | Video 15.12.2022 | 11:02
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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi | Video 15.12.2022 | 08:56
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Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi | Video 14.12.2022 | 22:31
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Rusya yine Kiev’i vurdu | Video 14.12.2022 | 21:26
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Emine Erdoğan Türkmen El Sanatları Sergisi'ni gezdi | Video 14.12.2022 | 19:05
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Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 14.12.2022 | 18:58
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Borsa günü nasıl kapattı? | Video 14.12.2022 | 18:45
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Salih Tuna | Karakterine ihanet etti 14.12.2022 | 16:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. PKK/YPG'ye silah ve mühimmat desteği veren ABD'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Biz tabii bugüne kadar hep sabrettik. Ama artık sabır bitti" ifadelerine yer verdi. Putin'e Suriye konusunda teklifte bulunduğunu belirten Erdoğan, "Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" dedi