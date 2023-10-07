Başkan Erdoğan'dan AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde tarihi mesajlar | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde coşkulu kalabalığa hitap etti. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum, büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılı'na engel olamayacaksınız. İnsanlığın ortak sesi olan, hakkaniyet mücadelemizin doğuşuna engel olamayacaksınız. Dünyada asırlardır süren zulüm düzeninin çöküşüne engel olamayacaksınız. Çünkü cumhur ittifakı dimdik ayaktadır. Çünkü Türkiye'nin ortak aklı AK Parti dimdik ayaktadır. Biz bu davadan, bu yoldan bu mücadeleden asla geri dönmeyiz." ifadelerini kullandı.
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