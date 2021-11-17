Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın gündeminde iç ve dış siyasete ilişkin önemli konular bulunuyor. Erdoğan'ın şehit yakınlarına küfreden Lütfü Türkkan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepkisi sert oldu. Türkkan için "Vekilliği sakıt olmuştur" derken Akşener için de "Bir kadına yavşaklar gibi bir söz yakışır mı?" dedi. CHP'nin terör operasyonlarına "HAYIR" demesini de eleştiren Erdoğan "Sırtını kim sıvazlıyorsa ipini de onlar tutuyor" dedi.