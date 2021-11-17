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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar 17.11.2021 | 13:14
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Ferdi Özbeğen’in yeğeninin öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama | Video 17.11.2021 | 00:08
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Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti | Video 16.11.2021 | 23:30
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İspanya'da greve giden yaklaşık 20 bin metal işçisi polisle çatıştı | Video 16.11.2021 | 21:23
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Türk edebiyatının usta kalemi Sezai Karakoç'un son görüntüleri | Video 16.11.2021 | 20:06
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Başkan Erdoğan Sezai Karakoç’un ‘Ey Sevgili’ şiirini okumuştu! | Video 16.11.2021 | 18:37
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Gazeteci Sadık Albayrak, Sezai Karakoç'u yad etti | Video 16.11.2021 | 18:19
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Yavuz Donat | Siyasetin sefaleti 16.11.2021 | 16:09
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Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu Amerika’ya FETÖ Türkiye’ye 16.11.2021 | 16:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın gündeminde iç ve dış siyasete ilişkin önemli konular bulunuyor. Erdoğan'ın şehit yakınlarına küfreden Lütfü Türkkan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepkisi sert oldu. Türkkan için "Vekilliği sakıt olmuştur" derken Akşener için de "Bir kadına yavşaklar gibi bir söz yakışır mı?" dedi. CHP'nin terör operasyonlarına "HAYIR" demesini de eleştiren Erdoğan "Sırtını kim sıvazlıyorsa ipini de onlar tutuyor" dedi.