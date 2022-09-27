Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kadın Kolları Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programında konuştu. Polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Mersin'de İki terörist kadını kimler istismar ediyor, malum, parlamentoda olan parti. Bu iki kadın kendilerini patlatıyor. Nasıl bir beyin yıkadınız ki batıl davanız için kendilerini feda ettiler." ifadelerini kullandı.