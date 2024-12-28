Video Haber Başkan Erdoğan'dan Bursa'da net mesaj: "Fırsatçıların üstesinden geleceğiz: Refah kaybını ortadan kaldıracağız" | Video
Başkan Erdoğan'dan Bursa'da net mesaj:

Başkan Erdoğan'dan Bursa'da net mesaj: "Fırsatçıların üstesinden geleceğiz: Refah kaybını ortadan kaldıracağız" | Video

28.12.2024 | 15:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir." ifadelerini kullanırken, Enflasyona sebep olan fahiş konut fiyatlarını düşürmek için sosyal konut seferberliği başlatılacağını duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Okan Müderrisoğlu | Atatürk’ün değeri... Fidan’ın mesajları... Erdoğan’In hak ettiği ödül! 03:46
Okan Müderrisoğlu | Atatürk'ün değeri... Fidan'ın mesajları... Erdoğan'In hak ettiği ödül! 28.12.2024 | 15:47
Mahmut Övür | ’Karşında genel başkan var, böyle konuşamazsın...’ 04:07
Mahmut Övür | 'Karşında genel başkan var, böyle konuşamazsın...' 28.12.2024 | 15:44
Bercan Tutar | Yeni dünyanın yeni sancağı: Pax-Ottomana 04:31
Bercan Tutar | Yeni dünyanın yeni sancağı: Pax-Ottomana 28.12.2024 | 15:42
Melih Altınok | Mezhep solculuğu 04:57
Melih Altınok | Mezhep solculuğu 28.12.2024 | 15:39
Salih Tuna | Çok mu zor? 04:37
Salih Tuna | Çok mu zor? 28.12.2024 | 15:36
Başkan Erdoğan’dan Bursa’da net mesaj: Fırsatçıların üstesinden geleceğiz: Refah kaybını ortadan kaldıracağız | Video 41:04
Başkan Erdoğan'dan Bursa'da net mesaj: "Fırsatçıların üstesinden geleceğiz: Refah kaybını ortadan kaldıracağız" | Video 28.12.2024 | 15:08
SON DAKİKA: DEM Parti heyeti İmralı Adası’nda | Video 06:32
SON DAKİKA: DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda | Video 28.12.2024 | 12:10
Son Dakika: Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 01:36
Son Dakika: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 28.12.2024 | 10:57
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci’den Gazze için 1 Ocak çağrısı 32:15
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci'den Gazze için 1 Ocak çağrısı 28.12.2024 | 00:22
Irak’ın Kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:41
Irak’ın Kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi | Video 27.12.2024 | 16:34
Dilek Güngör | Rize’de petrol sondajı başlıyor 07:10
Dilek Güngör | Rize'de petrol sondajı başlıyor 27.12.2024 | 15:41
Melih Altınok | Suriye Devleti PKK’ya izin vermeyecek, darısı başımıza! 05:24
Melih Altınok | Suriye Devleti PKK'ya izin vermeyecek, darısı başımıza! 27.12.2024 | 15:24
Mahmut Övür | ‘Rejim kızlarımızın namusunu çiğnediğinde neredeydiniz?’ 04:31
Mahmut Övür | ‘Rejim kızlarımızın namusunu çiğnediğinde neredeydiniz?’ 27.12.2024 | 15:22
Hilal Kaplan | Soykırımcıların cüreti 03:12
Hilal Kaplan | Soykırımcıların cüreti 27.12.2024 | 15:19
Her koğuşta 200 mahkum kalıyordu... A Haber Mezze Hapishanesi’nde | Video 08:41
Her koğuşta 200 mahkum kalıyordu... A Haber Mezze Hapishanesi'nde | Video 27.12.2024 | 11:46
Ülke genelinde Kalkan-36 operasyonları: 52 göçmen kaçakçısı ve 656 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:13
Ülke genelinde “Kalkan-36” operasyonları: 52 göçmen kaçakçısı ve 656 düzensiz göçmen yakalandı | Video 27.12.2024 | 08:33
Başkan Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi’yi kabul etti | Video 01:07
Başkan Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi kabul etti | Video 26.12.2024 | 16:31
Mahmut Övür | Siyasette Suriye depremi 04:46
Mahmut Övür | Siyasette Suriye depremi 26.12.2024 | 15:50
Haşmet Babaoğlu | Start çizgisi 02:51
Haşmet Babaoğlu | Start çizgisi 26.12.2024 | 15:48
Salih Tuna | Bu insanlar dev midir? 03:57
Salih Tuna | Bu insanlar dev midir? 26.12.2024 | 15:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA