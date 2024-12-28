Başkan Erdoğan'dan Bursa'da net mesaj: "Fırsatçıların üstesinden geleceğiz: Refah kaybını ortadan kaldıracağız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir." ifadelerini kullanırken, Enflasyona sebep olan fahiş konut fiyatlarını düşürmek için sosyal konut seferberliği başlatılacağını duyurdu.