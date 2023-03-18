Başkan Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolasıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan ettiği büyük ve tarihi bir kahramanlık destanıdır." ifadelerini kullandı.