Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki: "Şeffaf olacaklardı, bantçı oldular" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. CHP'nin toksik muhalefet anlayışından kurtulamadığını ve Özgür Özel'in ucuz yollarla gündeme çalıştığını belirten Başkan Erdoğan, "Kendi partisini ahtapot gibi saran sahtekarları demokrasi kahramanı ilan ediyor. Ettiği lafların içi tamamen boş. FETÖ'cülerin üfürüğüyle siyaset yapıyor." ifadelerini kullandı. CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "İzahı olmayan şeyin mizahı olur. CHP'de olup biteni başka şekilde adlandırmak mümkün değil. Şeffaf olacaklardı Bantçı olup çıktılar." dedi.
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