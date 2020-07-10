Video Haber Başkan Erdoğan'dan dünyaya tarihi Mescid-i Aksa mesajı

Başkan Erdoğan'dan dünyaya tarihi Mescid-i Aksa mesajı

Başkan Erdoğan'dan dünyaya tarihi Mescid-i Aksa mesajı
10.07.2020 | 22:18

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Başkan Erdoğan, "Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin umut ateşinin yeniden alevlenmesidir." dedi.

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Bugün Ayasofya inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişi yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin umut ateşinin yeniden alevlenmesidir.

Ayasofya'nın direnişi, medeniyetimizin tüm sembol şehirlerine verdiğimiz bir gönül selamıdır. Ayasofya'nın dirilişi, Fatih'in fetih ruhunu şad etme yanında, Akşemseddin'in maneviyatını, Mimar Sinan'ın estetiğini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktır. Ayasofya'nın dirilişi, gönüllerdeki ve ayaklardaki prangaların kırılıp atılmasıdır.

"RABBİME HAMD EDİYORUM BİZLERE BUGÜNÜ DE NASİP ETTİ"
Bir kez daha Ayasofya'nın yeniden camiye dönmesini sağlayan yargı kararı ve Cumhurbaşkanlığı düzenlemesinin hayırlı olmasını diliyorum. Ayasofya'yı camii olarak ibadete açacağımızın altını da tekrar çiziyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Ve rabbime hamd ediyorum. Bizlere bugünü de nasip etti. Kalın sağlıcakla.

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