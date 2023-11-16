Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen kanser hastalarını ziyaret etti. Erdoğan, başhekimden hastalar hakkında bilgi aldı.
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