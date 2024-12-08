Başkan Erdoğan'dan gençlere burs müjdesi! Rakamı bizzat duyurdu

Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağının müjdesini verdi.